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مقتل امرأة في حادث بعد قداس بابا الفاتيكان في الفلبين

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ذكر مسؤول كنسي أن امرأة، 27 عامًا، لقيت حتفها عندما سقطت عليها سقالة بعد قداس أقامه بابا الفاتيكان، فرانسيس الأول، في مدينة تاكلوبان سيتي، شرق الفلبين.

وقال مدير الاتصالات في أبرشية «بالو»، أماديو الفيرو، إن السقالة سقطت بسبب رياح قوية خلال عاصفة استوائية، وأضاف: «نأسف لحدوث ذلك»، مشيرًا إلى أن الضحية كانت واحدة من المتطوعين في جمعية «ريليف سيرفس» الكاثوليكية الخيرية.

وكان البابا عاد سالمًا إلى العاصمة الفلبينية، مانيلا، بعد أن قطع زيارته إلى شرق البلاد بسبب العاصفة الاستوائية.

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