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دفاع “النطرون”: وزير الداخلية أكد أن مسئولاً بالسجن أقسم لو في ورقة تثبت أن مرسى كان مسجوناً لقدمها

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دفاع “النطرون”: وزير الداخلية أكد أن مسئولاً بالسجن أقسم لو في ورقة تثبت أن مرسى كان مسجوناً لقدمها دفاع “النطرون”: وزير الداخلية أكد أن مسئولاً بالسجن أقسم لو في ورقة تثبت أن مرسى كان مسجوناً لقدمها

 

 

محمد إبراهيم وزير الداخلية

شاهدت محكمة جنايت القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي،الاسطوانات المقدمة من دفاع المتهمين بمحاكمه الرئيس المعزول   و130 من جماعة الإخوان الإرهابية، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم «الهروب من سجن وادي النطرون»

واستعرضت المحكمة مشاهد لقاء تليفزيونى للمذيع خيرى رمضان على قناة “سى بى سى “مع اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية ودار الحوار بينهم حول المتهم محمد مرسى عما اذا كان اسمه مدرجا فى كشوف المسجونين بسجن وادى النطرون فأفاد الوزير بانه لم يتواجد اسمه فى سجلات السجون ولم يعثر على اسمه , وانه سأل من كان يشغل منصب مساعد الوزير للسجون وقت الاحداث ورد عليه قائلا “بانه والله العظيم ” لو كان هناك اى ورقة تقول ان مرسى كان مسجون بسجن وادى النطرون لكان قدمها “وحلف الوزير على ما قاله له مسئول السجون

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