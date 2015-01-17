الصحة: إصابة طفلة وسيدة بإنفلونزا الطيور.. وارتفاع الحالات لـ17

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة حالتين بڤيروس H5N1 إنفلونزا الطيور، والحالة الاولى لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، من محافظة القاهرة، ومازالت تحت العلاج بمستشفى حميات العباسية، والحالة الثانية لسيدة تبلغ من العمر 35 عاماً، من محافظة سوهاج، ومازالت تحت العلاج بمستشفى صدر أسيوط.

وأعلنت الوزارة عن وفاة الحالة التي كانت قد أعلنت عنها تحت عنوان الإصابة رقم ١٥ بڤيروس H5N1، وهي لسيدة تبلغ من العمر ٤٣ عاما من محافظة أسيوط.

ويصبح إجمالى عد حالات الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور خلال عام 2015 حتى الآن 17 حالة “6 حالات شفاء ، 8 حالات تحت العلاج ،3 حالات وفاة بتاريخ ١٦ و٩ و ٢ يناير لعام ٢٠١٥ “.

وأهابت الوزارة بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم حيث أن تلقي المصابين لمرض انفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة.

ونصحت الوزارة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخى الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خصوصاً التى يظهر عليها اعراض مرضية وضرورة أتخاذ الأجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة.