صراع بين الإخوان والمستقلين بالشرقية علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء

قررت نقابة الأطباء بالشرقية فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء النقابة ذلك منتصف يونيو الجاري علي أربعة مقاعد فوق و تحت و السن بالمنصفة.

كانت أجرت النقابة قرعة علي المقاعد التي سيتم تجديدها و التي و أسفرت نتائجها عن خروج الدكتور إبراهيم هندواي وكيل وزارة الصحة و الدكتور عبدالمجيد سرحان فوق السن و كلامن من الدكتور محمد إسماعيل و الدكتور احمد رجب تحت السن.

يذكر أن الثلاثة الأعضاء السابق ين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فيما يعتبر العضو الرابع وهو الدكتور هندواي من المحسوبين عليهم.

من جانبها يستعد الأطباء المستقلين لإعداد قائمة قوية للحصول علي مقاعد الأربعة و أيضا جماعة الإخوان إعدادت قائمة من أكبر أعضاءها لمحاولة إستعادة المقاعد الأربعة و بالحسم الإنتخابات لصالحها.