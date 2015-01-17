تجديد حبس المتهم بحرق 16 سيارة شرطة والقنصلية السعودية بالسويس 15 يوماً

قررت نيابة السويس، صباح اليوم السبت، تجديد حبس عضو حركة المقاومة الشعبية الارهابية التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، والمتهم بحرق 16 سيارة شرطة وسيارات القنصلية السعودية بالسويس 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قوات الأمن بالبحر الأحمر فى 5 ديسمبر الحالي تمكنت من القبض على المدعو” محمد . ف . ع ” (25 سنة) مقيم بحى الكوثر بالغردقة، مقيم بفيصل الجيزة، المتهم فى القضية رقم 3355 لسنة 2014 إدارى قسم شرطة السويس المحررة بشأن إضرام النيران فى 16 سيارة شرطة وملاكى، من بينها سيارتان تابعتان للقنصلية السعودية بالسويس.

وبمواجهة المتهم، بما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف باشتراكه فى الواقعة مع عدد من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، بعضهم تم ضبطه والآخرين جار ملاحقتهم.

كان الأمن الوطني بالسويس تمكن نهاية الشهر الماضي من ضبط 3 أعضاء بحركة المقاومة الشعبية الأرهابية وبضبط المتهم الأخير أمس يصل عدد المقبوض عليهم بالحركة 4 متهمين من أصل 6 أخرين مؤسسين للحركة طبقا لتحريات المباحث الجنائية والأمن الوطني.