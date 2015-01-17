بالصورة: بروس جينير يتصدر غلاف In Touch بإطلالة أنثوية

بالرغم من الإنتقادات الكثيرة التي طالت النجم الأمريكي Bruce Jenner بعد إعلان نيته بالتحول إلى إمرأة، لم يمتنع الأخير من تحقيق رغبته، وبالفعل فقد تحول بشكل رسمي إلى أنثى.

ولأن Jenner البالغ من العمر 65 عاماً أراد أن يري العالم هذا التحول الجذري والجريء الذي قام به، فقد خضغ لجلسة تصوير أنثوية بإمتياز، لصالح مجلة In Touch التي سيتصدر غلافها في العدد القادم.

ووفقاً لصحيفة daily mail البريطانية، فقد أعلن Bruce أنه يريد أن يظهر بأبهى حلّة أمام الملايين، حتى الذين هاجموه وإنتقدوه، لأنه بات أخيراً مرتاحاً مع نفسه.

هذا وأكد والد الشقيقات Kardashians أنه لن يختار ملابس لمصممين عالميين كما تفعل Kim وشقيقاتها، قائلاً "أريد أن تكون أول صورة رسمية لي كامرأة كلاسيكية ولا تنتسى".

وذكر مصدر مقرب من Bruce أن زوجته السابقة Kris تشعر بالحرج من هذا الأمر وتخاف من أن يؤثر على سمعتها في المجتمع الأمريكي، على عكس أولادها الذين تقبلوا رغبته بصدر رحب.

هذا وأكد Bruce Jenner الذي إنفصل عن زوجته وإرتبط بصديقتها المقربة منذ فترة، أنه يسعى لدخول التاريخ باعتباره "أكثر المتحولين جنسياً شهرة في العالم".