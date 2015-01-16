البدوى يكشف سبب عدم حضور “الجنزوري” لقاء الوفد بالأحزاب غدًا

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد أبدى غضبه منه، وذلك لهجوم بعض المشاركين فى تحالف الوفد عليه .

وأضاف البدوى خلال لقاءه ببرنامج القاهرة 360 للاعلامى أسامة كمال والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق سبق وطالب جميع القوى السياسية بما فيها الدكتور السيد البدوى بتشكيل قائمة مدنية واحدة، إلا أنه رفض تلك الدعوة وصمم على تشكيل قائمة خاصة به أطلق عليها قائمة “الوفد المصري”.

وكان الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قد وجه دعوة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق لحضور اللقاء الموسع بين عدد من الأحزاب المدنية المقرر غدا السبت.