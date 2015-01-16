أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - اللواء سمير فرج يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسى اليوم "للبنتاجون" لعودة المعونة الأمريكية -
8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

البدوى يكشف سبب عدم حضور “الجنزوري” لقاء الوفد بالأحزاب غدًا

Google+ Print
البدوى يكشف سبب عدم حضور “الجنزوري” لقاء الوفد بالأحزاب غدًا البدوى يكشف سبب عدم حضور “الجنزوري” لقاء الوفد بالأحزاب غدًا

قال الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد إن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق، قد أبدى غضبه منه، وذلك لهجوم بعض المشاركين فى تحالف الوفد عليه .

وأضاف البدوى خلال لقاءه ببرنامج القاهرة 360 للاعلامى أسامة كمال والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس أن رئيس مجلس الوزراء الأسبق سبق وطالب جميع القوى السياسية بما فيها الدكتور السيد البدوى بتشكيل قائمة مدنية واحدة، إلا أنه رفض تلك الدعوة وصمم على تشكيل قائمة خاصة به أطلق عليها قائمة “الوفد المصري”.

وكان الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد قد وجه دعوة للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الأسبق لحضور اللقاء الموسع بين عدد من الأحزاب المدنية المقرر غدا السبت.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا