اشتباكات بين الشرطة البحرينية ومحتجين يطالبون بالإفراج عن قائد جمعية الوفاق

اندلعت اشتباكات اليوم الجمعة بين الشرطة البحرينية والمئات من المحتجين الشيعة، الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالإفراج عن أحد أكبر جماعات المعارضة في البلاد.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الشرطة أغلقت الطرق الرئيسية، وحظرت المسيرات من الوصول إلى أحد الطرق، وبدأت التظاهرة الاحتجاجية في أعقاب صلاة الجمعة، وقام بعض المحتجين بإلقاء زجاجات المولوتوف على رجال الشرطة، التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والطلقات التحذيرية.

وحمل العديد من المحتجين ملصقات لأمين عام جمعية الوفاق الوطني المعارضة الشيخ علي سلمان، المعتقل لدى السلطات البحرينية على مدار 3 أسابيع بتهمة التحريض على العنف والمطالبة بالإطاحة بنظام الحكم الملكي السني.

وتشهد البحرين تظاهرات بشكل شبه يومي منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011 من قبل الأغلبية الشيعية للمطالبة بدور أكبر في الحكومة.

أ ش أ