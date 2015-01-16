البيض في 3 وصفات شعر جديدة جداً

يعتبر البيض واحدًا من أقدم علاجات الشعر، فهو مصدر جيد للبروتين الذي يغذي الشعر، ويحميه من التساقط، إضافة إلى الجفاف والتلف. كما أنه يمد الشعر بالرطوبة المطلوبة لتحصلي على شعر متألق ذو ملمس أملس وناعم.

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استفيدي من البيض باعتباره من العلاجات القديمة مع طرق الخبراء الحديثة في هذه الوصفات الثلاث الرائعة:

1.الوصفة الأولى: البيض وزيت الزيتون

•امزجي 3 بيضات + ملعقتان من زيت زيتون+ ملعقة من العسل

•ضعي الخليط على شعرك من الجذور حتى الأطراف

•غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركيه لمدة نصف ساعة

•اغسلي شعرك جيدًا بالشامبو والماء الفاتر

2.الوصفة الثانية: البيض والزبادي

•امزجي بيضتين + نصف كوب زبادي+ ملعقتان من زيت اللوز

•ضعي الخليط على فروة رأسك مع التدليك الخفيف لمدة 5 دقائق

•غطي شعرك بمنشفة واتركيه نصف ساعة

•اغسلي شعرك بالشامبو والماء الفاتر.

3.الوصفة الثالثة: البيض والخل

•امزجي 3 بيضات + ملعقة كبيرة من الخل+ ملعقة زيت زيتون+ ملعقة زيت جوز الهند + قطرات من زيت عطري (مثل زيت الروزماري)

•ضعيهم على فروة رأسك وشعرك واتركيه من 20 إلى30 دقيقة

•اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

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