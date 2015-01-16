بالصور مهرجان دبي للتسوق:إليسا تطلب من الجمهور التفاعل وماجد المهندس يشعله

على مسرح مدينة دبي للإعلام و تحت عنوان "ليلة رومانسية" أحياها النجمان "البرنس" ماجد المهندس وإليسا في الأسبوع الثاني من حفلات مهرجان دبي للتسوق تحت شعار رحلة العشرين عاماً والعالم يحتفل والتي نظمتها مؤسسة دائرة السياحة والتسويق التجاري، وذلك بالاشتراك مع شركة "بلاتينوم ريكوردز" للإنتاج والتوزيع الموسيقي، وبالتعاون مع مدينة دبي للإعلام، بدأت الحفل إليسا باغنية "حلوة يا بلدي" لداليدا. وبعدها رحبت بالجمهور قائلة :"أنا سعيده بتواجدي معكم الليلة وأنا أشارك في مهرجان دبي للتسوق وأتمنى أن تقضوا وقتاً ممتعاً". ثم غنت "بتمون" و"لو". وبعدها سألت الجمهور:" هل نغني "يا مرايتي"؟ فأجابوها بنعم. ولكنها كانت غير راضية عن تفاعل الجمهور معها. فقالت لهم "إذا بتضلوا هيك طول السهرة ما راح أغني يلّا تحركوا". وغنت "اسعد واحدة". ومن بعدها بدأ الجمهور يتفاعل معها يرقص ويغني. كما قدمت مجموعة من أغانيها منها "ما فيّ، على بالي حبيبي، يا مرايتي". كما غنت أغنية "أول مرة تحب يا قلبي " لعبد الحليم حافظ التي غنتها ضمن ألبومها الأخير وغيرها. وبعد استراحة قصيرة أطلّ "ملك الرومانسية" "البرنس" ماجد المهندس الذي كان ينتظره الجمهور ويهتف باسمه مجهزين هواتفهم المحمولة مضاءة في أيديهم استعداداً لظهوره على المسرح. واستقبله الجمهور استقبالاً حافلاً والذي كان أغلبه من الجالية السعودية. وبدأ الحفل بأغنية "ميجانا". وبعدها "كيف تحس" وأغنيته الجديدة "يا حب يا حب". أما أغنية "حبيب حبه موعادي" فأشعلت الجمهور رقصاً وتهليلاً متفاعلاً معه. كما غنى "أنا حنيت" التي عاش معها الجمهور حالة من الرومانسية والحزن في الوقت ذاته يرددون معه الأغنية بأصوات خافتة. فقد استطاع المهندس في حفله الذهاب بالجمهور تارة إلى الرومانسية وتارة أخرى إلى الرقص والتهليل. فكان الحفل متنوعاً وقضى الجمهور ليلة وصفوها بالرائعة. وانتهى الحفل في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

المزيد من الكواليس والتفاصيل قريباً في مجلة "سيدتي"

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي