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سارة الهاني تستنسخ هيفا وهبي

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سارة الهاني تستنسخ هيفا وهبي سارة الهاني تستنسخ هيفا وهبي

الجمعة 16-01-2015 16:15

وزع المكتب الإعلامي للفنانة سارة الهاني خلال الأيام الماضية، مجموعة صور لها، من الحفل الذي أحيته ليلة رأس السنة في كندا.
اللافت في تلك الصور ان سارة بدت وكأنها نسخة طبق الأصل عن هيفا وهبي، حتى أن من ينظر الى الصور يحتار في أمره ويتساءل: هل هذه الصور تعود إلى هيفا وهبي أم سارة الهاني.
سارة التي غيرت "اللوك" الخارجي، صبغت شعرها باللون الأسود وارتدت فستاناً شبيهاً بفساتين هيفا، كما بدا واضحاً تقليدها لها حتى في حركاتها.
وعلى ما يبدو فإن سارة التي ابتعدت عن الساحة الفنية لفترة من الزمن قررت العودة مجدداً ولكن بشكل هيفا، بعد أن خضعت لمجموعة من عمليات التجميل التي جعلت منها توأما لها. وبدا واضحاً أنها رفعت وشدّت وجنتيها وغيرت في شكل حاجبيها، وأجرت تعديلات على شكل فمها، عدا عن أنها اختارت ماكياجاً شبيهاً بماكياج هيفا، وخصوصاً ماكياج العينين.

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سيدتي