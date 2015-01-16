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وزير الداخلية يقرر إحالة 5 ضباط للتحقيق معهم في ملابسات استشهاد النقيب أيمن الدسوقي بسيناء

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وزير الداخلية يقرر إحالة 5 ضباط للتحقيق معهم في ملابسات استشهاد النقيب أيمن الدسوقي بسيناء وزير الداخلية يقرر إحالة 5 ضباط للتحقيق معهم في ملابسات استشهاد النقيب أيمن الدسوقي بسيناء

قرر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يقرر إحالة 5 ضباط شرطة الي قطاع “التفتيش والرقابة” للتحقيق معهم حول ملابسات واقعة شهيد سيناء النقيب أيمن الدسوقي.

وقال  مصدر أمنى أن القرار يشمل “قائد منفذ رفح” و”رئيس مباحث المنفذ”  وأنهم ويواجهون اتهامات عدم السير فى الطرق المؤمنة المخصصة لنقل القوات من وإلي مقار أعمالهم حيث إن التعليمات الصادرة لكافة القوات هى الانتقال في طرق معينه من العريش حتى رفح تكون مؤمنة من قبل قوات الجيش والشرطة وتعريض حياة القوات للخطر بالسير فى الصحراء وسلك طرق غير مؤمنة بالمخالفة لتعليمات الوزارة

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