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مدرب روما عن صلاح: مثل الزهور في الشتاء

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مدرب روما عن صلاح: مثل الزهور في الشتاء مدرب روما عن صلاح: مثل الزهور في الشتاء

تطرق رودي جارسيا المدير الفني لنادي روما للحديث عن إمكانية ضم الجناح المصري محمد صلاح لاعب تشيلسي الحالي خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

محمد صلاح لم يشارك إلا لدقائق معدودة مع تشيلسي منذ انطلاق الموسم، لتبدأ التقارير الإيطالية والإنجليزية في تأكيد قرب رحيل اللاعب على سبيل الإعارة.

"سكاي سبورتس الإيطالية" من جانبها أكد دخول نادي العاصمة روما في محادثات قوية مع تشيلسي ووكيل صلاح من أجل انتداب اللاعب على سبيل الإعارة مع أحية شراء. ( طالع التفاصيل)

وعن تأكيدات سكاي سبورتس دخول روما في مفاوضات مع تشيلسي من أجل صلاح، قال جارسيا: " في سوق الانتقالات الشتوية أسماء اللاعبين مثل الزهور في الشتاء".

وأضاف في مؤتمرا صحفيا نقلته شبكة سكاي سبورتس " علينا الانتظار والتمهل قبل اختيار الوردة المناسبة".

ويستعد روما لمواجهة باليرمو على ملعب الأخير يوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي، بهدف مواصلة مطاردة يوفنتوس المتصدر.

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