انتهاء نوة «الفيضة الكبري» بميناء الأتكة بالسويس وانتظام حركة الصيد

قال بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس، إن نواة الفيضة الكبري التي شهدها البحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس منذ بداية الأسبوع انتهت اليوم بعد أن شهدت مياه الخليج بالسوس رياح اتجاهها شمالية غربية وسقوط أمطار فى بعض الفترات، موضحًا انتظام واستقرار الحركة الملاحية للصيد.

وأضاف شيخ الصيادين عبر بيان إعلامي، أن الأوضاع الملاحية بالسويس الخاصة بالصيادين مستقرة ومنتظمة حاليا، ولا توجد أى معوقات بعد انتهاء النوة.

كان ميناء الأتكة بالسويس الخاص بالصيد، أعلن بداية الأسبوع حالة الطوارئ بسبب نوة الكرم كإجراء احترازي لتأمين الصيادين من تداعيات هذه النوة.