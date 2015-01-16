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إنطلاق مسيرة بالمسجد الأقصى احتجاجا على الإساءة للنبي محمد

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إنطلاق مسيرة بالمسجد الأقصى احتجاجا على الإساءة للنبي محمد إنطلاق مسيرة بالمسجد الأقصى احتجاجا على الإساءة للنبي محمد

المسجد الأقصى_أرشيفية

انطلقت مسيرة حاشدة من داخل المسجد الأقصى المبارك عقب صلاة الجمعة اليوم احتجاجا على الإساءة للرسول محمد “صلى الله عليه وسلم”،وذلك بمشاركة شباب ونساء وشيوخ وأطفال.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات مؤيدة للرسول صلى الله عليه وسلم ، كما رددوا هتافات منها : “بالروح بالدم نفديك يا رسول الله ” و”الشعب يقول إلا الرسول ” و “النبي محمد قائد الأمة”.

وفي السياق ذاته تحدث خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية عن الرسومات التي تسيء للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، واستنكر هذه الأعمال الوحشية الهمجية التي يخطط لها الغرب ، وتدعي من خلالها حرية الرأي للآخرين ؛ مما أدى إلى إثارة الفتن والفوضى لكل المسلمين في أنحاء العالم.

كما تطرق الشيخ حسين إلى أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال “إنه رسول البشرية والهدى والرحمة وأرسله الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور”.

وتوجه المفتي محمد حسين للمسلمين جميعا بأن يضبطوا أنفسهم ولا يعتدوا على الآخرين ، وفي نفس الوقت أن يدافعوا بكل قوة عن الإسلام ونبيهم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم .
> وكان 185 فلسطينيا من قطاع غزة قد سمحت لهم سلطات الاحتلال التوجه لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى عبر معبر بيت حانون “ايرز” شمال القطاع.

أ ش أ

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