أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مقتل 17 مدنيا على يد مسلحي “داعش” في عملية انتقامية بـ”دير الزور” السورية

Google+ Print
مقتل 17 مدنيا على يد مسلحي “داعش” في عملية انتقامية بـ”دير الزور” السورية مقتل 17 مدنيا على يد مسلحي “داعش” في عملية انتقامية بـ”دير الزور” السورية

داعش_أرشيفية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 17 مدنيا على يد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة دير الزور – خلال اليومين الماضيين، وذلك في عمليات انتقامية إثر تعرضهم لهجمات من مسلحي المعارضة السورية.

ونقلت  سكاي نيوز   عن المرصد قوله – اليوم الجمعة – “إن ارتفاع حالات التصفية الجسدية سببه مقتل 10 من مقاتلي التنظيم في هجمات كر وفر في عدد من المناطق، حول محافظة دير الزور “، مشيرا إلى أن ذلك أسفر عن مقتل 17 مدنيا، كرد فعل من عناصر التنظيم على هذه الهجمات.

يذكر أن تنظيم “داعش” يسيطر على محافظة الرقة ومحافظة دير الزور، والحدود السورية مع العراق، وهو ما يجعلها نقطة الوصل بين الجزئيين العراقي والسوري في ما يعد منطقة نفوذ التنظيم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل