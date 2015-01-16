مقتل 17 مدنيا على يد مسلحي “داعش” في عملية انتقامية بـ”دير الزور” السورية

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 17 مدنيا على يد مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي بمحافظة دير الزور – خلال اليومين الماضيين، وذلك في عمليات انتقامية إثر تعرضهم لهجمات من مسلحي المعارضة السورية.

ونقلت شبكة سكاي نيوز الإخبارية عن المرصد قوله – اليوم الجمعة – “إن ارتفاع حالات التصفية الجسدية سببه مقتل 10 من مقاتلي التنظيم في هجمات كر وفر في عدد من المناطق، حول محافظة دير الزور “، مشيرا إلى أن ذلك أسفر عن مقتل 17 مدنيا، كرد فعل من عناصر التنظيم على هذه الهجمات.

يذكر أن تنظيم “داعش” يسيطر على محافظة الرقة ومحافظة دير الزور، والحدود السورية مع العراق، وهو ما يجعلها نقطة الوصل بين الجزئيين العراقي والسوري في ما يعد منطقة نفوذ التنظيم.

أ ش أ