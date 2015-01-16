3 أشياء يستفيد بها الزمالك من عودة فييرا

قدم الزمالك واحد من أقوى مواسمه خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة البرازيلي فييرا عندما تولى مسؤولية تدريب الفريق عام 2012.

ولكن القصة لم يكتب لها نهاية بعد إلغاء الدوري نظرا للظروف الأمنية ليرحل فييرا ويأتي من بعده 4 مدربين حتى عاد البرازيلي من جديد.

طالع الولاية الثانية لمدربي الزمالك - من كابرال للعميد النتيجة سلبية

ولكن ماذا يستفيد الزمالك بعودة فييرا لتدريب الفريق من جديد هذا ما نستعرضه في هذا التقرير.

- الكرة الجميلة

تحت قيادة فييرا الزمالك قدم أفضل كرة قدم ربما في السنوات الـ10 الأخيرة، لم يحقق فقط نتائج جيدة مثلما كان الحال مع باتشيكو الذي كان يعتمد على تأمين الدفاعات في المقام الأول.

الزمالك استطاع تحت قيادة فييرا أن يستغل الجناحين والعمق لتسجيل الأهداف لم يكن هناك نجم واحد للفريق بل كان اللاعب الأبرز هو الكرة الجماعية.

- استعادة ثقة بعض اللاعبين

في الفترة الأخيرة فقد بعض اللاعبين الثقة بعد أن هبط مستواهم كثيرا، لكنهم كانوا في أعلى مستوياتهم الفنية تحت قيادة فييرا وأبرزهم عمر جابر وعبد الله سيسيه الذي كان المهاجم الرئيسي للفريق مع المدرب البرازيلي.

عودة فييرا من جديد ربما تمنح هؤلاء اللاعبين بعض الثقة من جديد.

- اللياقة البدنية

أكثر التخوفات لدى جماهير الزمالك بعد رحيل باتشيكو كان انهيار اللياقة البدنية والتي لا تدخل بشكل كبير ضمن خطط المدربين المصريين، مع فييرا الفريق الأبيض امتلك معدلات لياقة بدنية عالية ووضح ذلك من خلال المباريات الصعبة التي نجح في الصمود فيها وأبرزها فيتا كلوب وسان جورج خارج الديار.