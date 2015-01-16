الزمالك يجتمع بفييرا في دبي لإنهاء تفاصيل التعاقد

بات من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الزمالك بالبرازيلي جوزفان فييرا اليوم الجمعة لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع مديرا فنيا للفريق الأول.

وكان الزمالك قد اتفق فييرا على العودة لتدريب الفريق خلفا للبرتغالي باتشيكو الذي رحل بداية هذا العام.

وسيجتمع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وخالد رفعت مدير التسويق بالنادي مع فييرا في دبي لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد للبدء في تسلم مهمته كمدير فني للفريق.

وكان الزمالك قد أنهى اتفاقه مع فييرا يوم الخميس إلا أن ارتباطه بالسفر إلى قطر لتحليل كأس آسيا أجل الاجتماع الأخير للاتفاق على بنود العقد.