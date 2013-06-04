إنتحار الممثلة الهندية Jiah khan

عثر على جثة نجمة بوليوود، الممثلة الهندية، jiah khan، داخل منزلها في مومباي، في ما يُعتقد أنّه انتحار نتيجة الشعور بالإحباط.

وأفادت وسائل إعلام أنّ jiah khan شنقت نفسها بعد فترة من شعورها بالإحباط بسبب مشاكل شخصيّة في حياتها.

وكانت jiah khan البالغة من العمر 25 عاماً، واسمها الأصلي "نفيسة خان"، ولدت في نيويورك، ونشأت في بريطانيا، ثمّ عادت مع والدتها إلى مومباي قبل بضع سنوات لتبدأ مشوارها الفنيّ.

وسيتم تشريح جثة نجمة فيلم "نيشباد" للتحقّق من أسباب الوفاة، في وقت لم يتمّ العثور على رسالة انتحار.

وتجري الشرطة تحقيقات موسّعة لمعرفة آخر من زاروا الممثلة في منزلها، إضافة إلى محيط علاقاتها، في إطار الشكوك المحيطة بأنّ الحادث ربّما يكون جنائيّاً وليس انتحاراً عاديّاً.

وتقول المعلومات إنّ الحادث وقع حوالى الحادية عشرة مساء أمس، الإثنين. وقد وصلت الشرطة إلى منزل Jiah Khan على الفور، وقامت بنقل الجثة إلى مستشفى "كوبر هوسبتال".

ووفقاً للمصادر، سيتمّ التحقيق مع "Aditya Pancholi" في قضية انتحار "Jiah Khan"، بسبب ارتباطهما بعلاقة عاطفيّة، قبل أن ينفصلا مؤخّراً، ما أشعر Jiah بالانزعاج، في الوقت الذي كانت تُحاول فيه العودة إلى العمل.

وتعدّ النجمة الهندية من اكتشافات الممثل الهنديّ Amitabh Bachchan. وكان أوّل ظهور لها معه في عام 2007، من خلال فيلم "نيشابد". وحصلت على شهرة واسعة في فيلم Ghajini، ثمّ كان آخر ظهور لها في السينما في فيلم Housefull عام 2010.

يُذكر أنّ اسم "Jiah Khan" الحقيقي هو "Nafisa Khan" لكنّها غيّرته لاحقاً، ثمّ عادت إلى اسمها في عام 2012ً، وهي من مواليد 28 فبراير عام 1988.