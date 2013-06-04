أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

إنتحار الممثلة الهندية Jiah khan

Google+ Print
إنتحار الممثلة الهندية Jiah khan إنتحار الممثلة الهندية Jiah khan

عثر على جثة نجمة بوليوود، الممثلة الهندية، jiah khan، داخل منزلها في مومباي، في ما يُعتقد أنّه انتحار نتيجة الشعور بالإحباط.

وأفادت وسائل إعلام أنّ jiah khan شنقت نفسها بعد فترة من شعورها بالإحباط بسبب مشاكل شخصيّة في حياتها.

وكانت jiah khan البالغة من العمر 25 عاماً، واسمها الأصلي "نفيسة خان"، ولدت في نيويورك، ونشأت في بريطانيا، ثمّ عادت مع والدتها إلى مومباي قبل بضع سنوات لتبدأ مشوارها الفنيّ.

وسيتم تشريح جثة نجمة فيلم "نيشباد" للتحقّق من أسباب الوفاة، في وقت لم يتمّ العثور على رسالة انتحار.

وتجري الشرطة تحقيقات موسّعة لمعرفة آخر من زاروا الممثلة في منزلها، إضافة إلى محيط علاقاتها، في إطار الشكوك المحيطة بأنّ الحادث ربّما يكون جنائيّاً وليس انتحاراً عاديّاً.

وتقول المعلومات إنّ الحادث وقع حوالى الحادية عشرة مساء أمس، الإثنين. وقد وصلت الشرطة إلى منزل Jiah Khan على الفور، وقامت بنقل الجثة إلى مستشفى "كوبر هوسبتال".

ووفقاً للمصادر، سيتمّ التحقيق مع "Aditya Pancholi" في قضية انتحار "Jiah Khan"، بسبب ارتباطهما بعلاقة عاطفيّة، قبل أن ينفصلا مؤخّراً، ما أشعر Jiah بالانزعاج، في الوقت الذي كانت تُحاول فيه العودة إلى العمل.

وتعدّ النجمة الهندية من اكتشافات الممثل الهنديّ Amitabh Bachchan. وكان أوّل ظهور لها معه في عام 2007، من خلال فيلم "نيشابد". وحصلت على شهرة واسعة في فيلم  Ghajini، ثمّ كان آخر ظهور لها في السينما في فيلم  Housefull  عام 2010.

يُذكر أنّ اسم "Jiah Khan" الحقيقي هو "Nafisa Khan" لكنّها غيّرته لاحقاً، ثمّ عادت إلى اسمها في عام 2012ً، وهي من مواليد 28 فبراير عام 1988.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي