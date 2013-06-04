ابنة عمرو دياب ...إلى الغناء

انتشرت على مواقع اليوتيوب فيديو تغني فيه الطفلة "جانا"، ابنة المطرب عمرو دياب الصغرى، التي كانت تُغنّي أغنية أجنبيّة بعنوان (stay concert). وقد جاءت التعليقات داعمة تماماً لهذه الموهبة الجديدة التي تُبشّر بدخولها عالم الغناء قريباً، على الرغم من عدم بلوغ جانا دياب عامها الـ 11 بعدُ، فهل يدعمها والدها؟!

وكانت جانا قد سبق لها القيام بإرسال فيديو للمشاركة في برنامجthe Ellen degeneres show الذي يُعرض على شبكة abc ، وغنّت فيه أغنيةwings .