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ابنة عمرو دياب ...إلى الغناء

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ابنة عمرو دياب ...إلى الغناء ابنة عمرو دياب ...إلى الغناء

انتشرت على مواقع اليوتيوب تغني فيه الطفلة "جانا"، ابنة المطرب الصغرى، التي كانت تُغنّي أغنية أجنبيّة بعنوان (stay concert). وقد جاءت التعليقات داعمة تماماً لهذه الموهبة الجديدة التي تُبشّر بدخولها عالم الغناء قريباً، على الرغم من عدم بلوغ جانا دياب عامها الـ 11 بعدُ، فهل يدعمها والدها؟!
وكانت جانا قد سبق لها القيام بإرسال فيديو للمشاركة في برنامجthe Ellen degeneres show الذي يُعرض على abc ، وغنّت فيه أغنيةwings .

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سيدتي

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