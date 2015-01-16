مارسيلو: أتلتيكو كان الأفضل.. ونعاني ضغطا شديدا

مدريد، (إفي): أقر البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد بأن الغريم أتلتيكو كان متفوقا في مواجهتي دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا، مهنئا الروخيبلانكوس على التأهل لربع النهائي.

وفاز أتلتيكو ذهابا في الدربي على ملعبه 2-0 قبل أن يتعادل اليوم 2-2 بملعب ريال، ليصعد بمجموع 4-2 وينتظر مواجهة برشلونة على الأرجح.

وصرح مارسيلو عقب التعادل بسانتياجو برنابيو لقناة (بلوس) "يجب أن أهنيء أتلتيكو، لقد كانوا الأفضل، لا يوجد تفسير آخر".

وأضاف "حاولنا التعويض، إنني فخور بكفاح الفريق، بخصوص التدخلات العنيفة هي جزء من اللعبة".

واعترف لاعب السيليساو بأن ريال يعاني من "ضغط شديد حاليا أكثر من أي وقت"، لكنه راهن على "استفاقة" الميرينجي، متصدر الليجا الحالي.