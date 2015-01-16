الأهلي يؤسس شركة لبناء إستاده في زايد

أوضح محمود طاهر رئيس النادي الأهلي بعض التفاصيل الجديدة بشأن مشروع بناء إستاد النادي في مدينة الشيخ زايد.

وقال طاهر: "بناء الإستاد موضوع كبير للغاية، ويستلزم بناء شركة، بدأنا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتأسيسها".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية "بناء الإستاد يتطلب شركات عديدة متداخلة، واجتمعنا على مدار الأسبوعين الماضيين لدراسة المشروع العملاق".

وتابع "قطعنا شوطاً كبيراً من المرحلة النظرية، أما المرحلة العملية ستبدأ في خلال شهر".

وأتم رئيس القلعة الحمراء "أنتظر بعض الإجراءات من الشؤون القانونية بالنادي من أجل البدء في استخراج تصاريح البناء".