أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

صلاح عبدالمقصود يتوجه لتركيا لبحث التعاون الإعلامي المشترك

Google+ Print
صلاح عبدالمقصود يتوجه لتركيا لبحث التعاون الإعلامي المشترك صلاح عبدالمقصود يتوجه لتركيا لبحث التعاون الإعلامي المشترك

كتب : انتصار حسنى منذ 57 دقيقة

غادر صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام القاهرة، ظهر اليوم، متوجهاً إلى العاصمة التركية أنقرة، بدعوة بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء التركي لبحث أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين، والإطلاع على الوسائل التكنولوجية بالمؤسسات الإعلامية والصحفية التركية، وإجراء مباحثات حول تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية المختلفة، والتبادل الإخباري والبرامجي والدرامي والتقني، والإنتاج المشترك بين وتركيا.

ويلتقي الوزير والوفد المرافق له أثناء الزيارة، بعدد من مسؤولي الإذاعة والتليفزيون والصحافة والنشر الأتراك.

ويرافق وزير الإعلام، كل من شكري أبوعميرة رئيس الاتحاد المكلف، والمهندس علي مرغني نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر