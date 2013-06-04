صلاح عبدالمقصود يتوجه لتركيا لبحث التعاون الإعلامي المشترك

كتب : انتصار حسنى منذ 57 دقيقة

غادر صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام القاهرة، ظهر اليوم، متوجهاً إلى العاصمة التركية أنقرة، بدعوة بولنت أرينش، نائب رئيس الوزراء التركي لبحث أوجه التعاون الإعلامي بين البلدين، والإطلاع على الوسائل التكنولوجية بالمؤسسات الإعلامية والصحفية التركية، وإجراء مباحثات حول تبادل الخبرات في المجالات الإعلامية المختلفة، والتبادل الإخباري والبرامجي والدرامي والتقني، والإنتاج المشترك بين مصر وتركيا.

ويلتقي الوزير والوفد المرافق له أثناء الزيارة، بعدد من مسؤولي الإذاعة والتليفزيون والصحافة والنشر الأتراك.

ويرافق وزير الإعلام، كل من شكري أبوعميرة رئيس الاتحاد المكلف، والمهندس علي مرغني نائب رئيس قطاع الهندسة الإذاعية للمشروعات.