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جيهان منصور عن إذاعة "الحوار الوطني": مصر "اتفضحت".. والحلول المطروحة سوف تؤجج الأزمة

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جيهان منصور عن إذاعة "الحوار الوطني": مصر "اتفضحت".. والحلول المطروحة سوف تؤجج الأزمة جيهان منصور عن إذاعة "الحوار الوطني": مصر "اتفضحت".. والحلول المطروحة سوف تؤجج الأزمة
الإعلامية لـ"باكينام الشرقاوي": أنا لو مكانك كنت استقلت دي مش طبخة نسينا نحط لها ملح"

كتب : سهيلة حامد منذ 22 دقيقة

انتقدت الإعلامية جيهان منصور، إذاعة جلسة الحوار الوطني برئاسة الرئيس محمد مرسي، بشأن سد النهضة الإثيوبي على الهواء مباشرة، دون علم الحضور، قائلة: " اتفضحت والجُرسة عالمية"، موضحة أن الواقعة تذكرنا بحادثة المطار السري الذي تحول إلى محطة أتوبيس بذات الاسم.

أضافت "منصور"، خلال مقدمة برنامج "صباحك يامصر"، على قناة "دريم"، أن مصر "اتفضحت" ثلاث مرات، الأولى أن القوى السياسية لم تكن تعلم أن الحوار مذاع على الهواء مباشرة، أما الثانية فهي مستوى الحوار والحلول المقترحة كالحديث عن تسريب شائعات أو دعم المتمردين، وقالت: "إثيوبيا هتقول علينا إيه، هذه الحلول والمقترحات سوف تؤجج الأزمة أكثر".

وأشارت "منصور" إلى أن الفضيحة الثالثة، تمثلت في معرفة الرئيس محمد مرسي بأن الحوار مذاع دون أن يُعلم الآخرين، فيما أعربت عن دهشتها من معرفة الدكتور عمرو حمزاوي فقط، بأن الحوار مذاع على الهواء، قائلة: "يعني هو عرف من الكنترول".

وأشارت "منصور" إلى أن ثلاثة فقط من الحضور، هم الذين جاءوا بأجندة حلول واضحة وهم يونس مخيون، رئيس حزب النور، وعمرو حمزاوي، القيادي بجبهة الإنقاذ، فضلا عن الداعية الإسلامي عمرو خالد.

وطالبت "منصور" بضرورة تقديم كل من شارك في هذه "الفضيحة" باستقالته ،لأنه لا يحترم الأمن القومي، مؤكدة أن اعتذار الدكتورة باكينام الشرقاوي غير كاف، قائلة: "الاعتذار لا يكفي يا دكتور باكينام، لو مكانك كنت استقلت مباشرة، دي مش طبخة ونسينا نحط عليها شوية ملح".

كما دعت منصور وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، لتقديم استقالته، قائلة: "لو تحترم منصبك ووطنك، عليك الاستقالة، لأن إذاعة الحوار أضرت بسمعة مصر، وعقدت أزمة نهر النيل".

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