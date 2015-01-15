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أماندا بينز تعود إلى حياتها الطبيعيّة بعد اصابتها بالانفصام

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الخميس 15-01-2015 16:43

بعد أن شغلت النجمة Amanda Bynes الرأي العام عام 2014، بحالتها الصحيّة المقلقة، نظراً لمرض الانفصام في الشخصيّة، عادت الشابّة إلى حياتها الطبيعيّة وإلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وبعد أن توقّفت النجمة عن مشاركة جمهورها آخر أخبارها وصورها المثيرة، بسبب خضوعها للعلاج من الأمراض النفسيّة التي كانت تعاني منها، عادت النجمة الى تويتر، مظهرةً سلوكاً هادئاً نسبيّاً، ومعلنة أنّها تريد استئناف دروسها...

 

وأعلنت النجمة أنّها قامت بزيارة إحدى الكلّيات في لوس انجلوس لدراسة علم النفس، كما نشرت بعض الصور لها.

 

وكانت النجمة، البالغة من العمر 28 عاماً، تدرس تصميم الأزياء في نيويورك قبل أن يتمّ طردها بسبب مشاكلها المرضيّة، التي يفترض أنها تخلّصت منها الآن.

 

 

يذكر أنّه حتّى الساعة لا تزال Amanda Bynes تحت وصاية والديها، وهذا يحرمها من حق التصرّف بحساباتها المصرفيّة .

 

 

 

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