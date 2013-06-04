فتحي الجندي: المسلسل الإذاعي "الخايب حسن" يناقش سلبيات المجتمع

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

أكد الكاتب فتحي الجندي، أهمية الدور الذي تلعبه المسلسلات التليفزيونية والإذاعية في طرح ومناقشة العديد من القضايا التي يعانيها المجتمع، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت فتحي الجندي إلي أن مسلسله الإذاعي "الخايب حسن"، يناقش العديد من سلبيات المجتمع في إطار كوميدي اجتماعي من خلال قصة"حسن" والذي يجسده الفنان أحمد رزق، ويواجه العديد من المعوقات في حياته تتسبب في فشله على الرغم من اتزانه.

وقال إنه انتهى من تسجيل جميع حلقات المسلسل، وتجرى حاليا عملية المكساج، ومن المقرر أن يتم إذاعة المسلسل في شهر رمضان القادم.

"الخايب حسن" تأليف وإخراج فتحي الجندي، وبطولة أحمد رزق، ومي كساب وعبدالله مشرف.