أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

فتحي الجندي: المسلسل الإذاعي "الخايب حسن" يناقش سلبيات المجتمع

Google+ Print
فتحي الجندي: المسلسل الإذاعي "الخايب حسن" يناقش سلبيات المجتمع فتحي الجندي: المسلسل الإذاعي "الخايب حسن" يناقش سلبيات المجتمع

كتب : أ ش أ منذ 12 دقيقة

أكد الكاتب فتحي الجندي، أهمية الدور الذي تلعبه المسلسلات التليفزيونية والإذاعية في طرح ومناقشة العديد من القضايا التي يعانيها المجتمع، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت فتحي الجندي إلي أن مسلسله الإذاعي "الخايب حسن"، يناقش العديد من سلبيات المجتمع في إطار كوميدي اجتماعي من خلال قصة"حسن" والذي يجسده الفنان أحمد رزق، ويواجه العديد من المعوقات في حياته تتسبب في فشله على الرغم من اتزانه.

وقال إنه انتهى من تسجيل جميع حلقات المسلسل، وتجرى حاليا عملية المكساج، ومن المقرر أن يتم إذاعة المسلسل في شهر رمضان القادم.

"الخايب حسن" تأليف وإخراج فتحي الجندي، وبطولة أحمد رزق، ومي كساب وعبدالله مشرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية