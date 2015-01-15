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بالصور.. الأمير البريطاني الصغير «جورج» يتلقى 706 هدايا خلال 2014

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تلقى الأمير البريطاني الصغير، جورج، ابن الأمير ويليام وكيت، دوق ودوقة كامبريدج، 706 هدايا من مهنئيه العام الماضي، 2014، بعضها كان مناسبًا لأصغر أعضاء الأسرة الملكية البريطانية، وبعضها الآخر من المرجح أن يتم الاحتفاظ بها في الخزانة.

وأظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت، الأربعاء، أن الأمير، الذي سيُكمل عامه الثاني في يوليو المقبل، تلقي خلال العام الماضي، زورقًا برمائيًا، ولوح تزلج، ولوح آخر لركوب الأمواج، وطاولة خشبية صغيرة، وملصق سيارة، بالإضافة إلى حصوله أيضًا على 138 قطعة ملابس و143 كتابًا.

Duchess of Cambridge, holds her son Prince George as his father, Britain's Prince William (L), holds a toy wombat

ونقلت صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية، الأربعاء، عن مصادر مطلعة بقصر كينسينجتون البريطاني الملكي، قولهم إن الأمير جورج، تلقي قدرًا من الهدايا خلال 2014 أكبر من أي عضو في العائلة الملكية. وأشارت المصادر إلى أن الأمير، البالغ من العمر 18 شهرًا، تلقى مئات الهدايا من كبار الشخصيات والسياسيين ومن عامة الشعب في 2014، متفوقًا بذلك على والديه، ويليام وكيت، وجدته الملكة إليزابيث الثانية ذاتها.

Prince William, Duke of Cambridge receives a gift from a well wisher at Southbank

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأمير الصغير تلقى سيلًا من الهدايا، خلال رحلة استمرت 3 أسابيع برفقة والديه إلى أستراليا ونيوزيلندا، بما في ذلك أقراص الفيديو الرقمية والنقود المعدنية والملابس والحلي والألعاب المختلفة.

Prince William, Duke of Cambridge (2nd L) and Catherine, Duchess of Cambridge (3rd L) are given a gift by Aboriginal elders

An Australian baggy green cap that has Prince George's name on

Catherine, Duchess of Cambridge holds a gift during a walk around Latimer Square

وتلقى أعضاء آخرين في العائلة المالكة أيضًا الهدايا نيابة عنه، أثناء زياراتهم في الخارج، الأمر الذي جعله في مقدمة متلقي الهدايا في 2014 من بين أفراد العائلة المالكة.

Duke and Duchess of Cambridge being presented with a custom skateboard for Prince George

وتنشر العائلة الملكية «جبل» الهدايا التي يتلقونها خلال الجولات الخارجية التي تقوم بها. ويمنع بروتوكول ملكي في بريطانيا التخلص من الهدايا أو بيعها، إذ أنها توضع في عهدة الملكة لصالح خلفائها والأمة.

Duchess of Cambridge meeting and receiving gifts from members of the public

إلا أنه ليس كل شيء يذهب إلى المجموعة الملكية، فقد تلقى دوق يورك 12 صندوقًا من المانجو من سياسيين في باكستان، ويُسمح بتناولها أو مشاركة الآخرين فيها، لكونها «قابلة للتلف».

Duke and Duchess of Cambridge presented with a mini Sealegs craft

وكان عاهل المملكة العربية ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أهدى الأمير تشارلز، أمير ويلز وليّ العهد، سيفين رمزيين وعباءة الصحراء ونسخة من برج ساعة مكة، أطول برج ساعة في العالم.

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