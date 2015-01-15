أخبار عاجلة

برشلونة يخشى مفاجآت إشبيلية -
8 الصبح - أ/محسن عادل يتحدث عن بنود الخدمة الإجتماعية التى من المفترض زيادة الإنفاق عليها -
مقتل أربعة أشخاص في انفجار بمدينة لاهور الباكستانية -
أعضاء "زراعة البرلمان" يزورون مصنع سكر أرمنت بالأقصر -
8 الصبح - تقرير يوضح الإنفاق على برامج الحماية الإجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة -
مساء الأنوار - حلقة الثلاثاء 4 إبريل 2017 -
مجدي عبد الغفار يصل تونس للمشاركة بمؤتمر وزراء الداخلية العرب -
8 الصبح - بالأمس فقد الوسط الفني الناقد الفني سمير فريد عن عمر يناهز 73 عاماً -
8 الصبح - النجمة أمينة خليل تشارك فى حملة "متلخصنيش فى كلمة" لدعم مصابي التوحد -
8 الصبح - أهم وأخر العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السجن عامين لـ«عنتيل المحلة» في قضية زنى

Google+ Print
السجن عامين لـ«عنتيل المحلة» في قضية زنى السجن عامين لـ«عنتيل المحلة» في قضية زنى

قضت محكمة جنح المحلة برئاسة المستشار أحمد سامى وأمانة سر قدرى الدواخلى بالسجن عامين لـ”عبد الفتاح الصعيدي” المعروف بعنتيل المحلة في الدعوى المقامة ضده بممارسة الزنى.
> حيث نظرت محكمة جنح أول المحلة، اليوم الخميس، قضية الزنى المرفوعة ضد عبد الفتاح الصعيدى عنتيل المحلة من “أمين.إ”، اتهم فيها العنتيل بممارسة الزنى مع زوجته “رحاب.ح”.
> كان وكيل الزوج قد قام برفع دعوى مدنية بتعويض 10001 جنيه ضد الزوجة المتهمة بالزنى عن طريق النيابة العامة لكونها هاربة، كما قام برفع دعوى مدنية أخرى بتعويض 10001 جنيه ضد المتهم في قضية الزنى عن طريق قسم أول المحلة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا