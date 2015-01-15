السجن عامين لـ«عنتيل المحلة» في قضية زنى

قضت محكمة جنح المحلة برئاسة المستشار أحمد سامى وأمانة سر قدرى الدواخلى بالسجن عامين لـ”عبد الفتاح الصعيدي” المعروف بعنتيل المحلة في الدعوى المقامة ضده بممارسة الزنى.

> حيث نظرت محكمة جنح أول المحلة، اليوم الخميس، قضية الزنى المرفوعة ضد عبد الفتاح الصعيدى عنتيل المحلة من “أمين.إ”، اتهم فيها العنتيل بممارسة الزنى مع زوجته “رحاب.ح”.

> كان وكيل الزوج قد قام برفع دعوى مدنية بتعويض 10001 جنيه ضد الزوجة المتهمة بالزنى عن طريق النيابة العامة لكونها هاربة، كما قام برفع دعوى مدنية أخرى بتعويض 10001 جنيه ضد المتهم في قضية الزنى عن طريق قسم أول المحلة.