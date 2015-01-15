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صورة عائلية لمراد علم دار تثير اهتمام الصحافة التركية

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صورة عائلية لمراد علم دار تثير اهتمام الصحافة التركية صورة عائلية لمراد علم دار تثير اهتمام الصحافة التركية

الخميس 15-01-2015 19:07

نشرت الصحافة التركية أحدث صور للنجم التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار في السلسلة البوليسية "وادي الذئاب"، مع نجله الوحيد علي نادر الذي ولد في أكتوبر 2013.
ويبدو نجاتي بقمة السعادة بأبوته في صوره معه ومع زوجته التي تداولتها مواقع التواصل الإجتماعي بسرعة قياسية جداً وأخذتها الصحافة التركية عن موقع أنستغرام الذي نشر فيها نجاتي صورة سيلفي له مع إبنه وهما جالسين على الكنبة وكتب تحتها: الأب والإبن معاً.
ويحقق الموسم التاسع من مسلسل "وادي الذئاب" كعادته أعلى نسبة نجاح في تركيا ودول عديدة في العالم حيث دبلج بعدة لغات ولهجات عالمية وعربية كان آخرها باللهجة العراقية.

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