تركيا: الإساءة إلى النبي الكريم عمل استفزازى لا يمت لحرية الصحافة

أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أن الإساءة إلى النبي الأكرم الذي أُرسل رحمة للعالمين لا تعتبر حرية صحافة بتاتاً، واصفا الصورة الكاريكاتورية لغلاف مجلة “شارلي إيبدو الفرنسية الساخرة ب “العمل الاستفزازي”.

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية (تي.آر.تي) الحكومية اليوم الخميس عن داود أوغلو قوله في مؤتمر صحفي عقده في مطار “آسن بوغا” بأنقرة قبيل مغادرته متوجهاً إلى بلجيكا إنه “ينبغي على الجميع أن يعلم بأننا لن نسمح بالإساءة إلى النبي الأكرم”، مضيفا أن حرية الصحافة لا تعني حرية إهانة الآخرين والإساءة إلى النبي الأكرم الذي أُرسل رحمةً للعالمين لا تعتبر حرية صحافة بتاتا”.

وقرر القضاء التركي حجب مواقع الإنترنت التي تعيد نشر رسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي تصدر الصفحة الأولى لصحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية الساخرة والتي يظهر فيه النبي (ص) باكيا وحاملا لافتة مكتوب عليه “أنا شارلي”.

أ ش أ