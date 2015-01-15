إفريقيا 2015.. ألقاب المنتخبات: نجمة العودة للقارة.. وثعالب الجزائر الوطنية

المنتخبات الإفريقية تشتهر دائماً بأسماء شهرة، مثل الأفيال والنسور والأسود.. وبعض هذه الأسماء يعود لحكايات غريبة وطريفة.. ويستعرض FilGoal.com أسماء شهرة المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2015.

ونتناول هنا فرق "مجموعة الموت" الثالثة التي تضم غانا، الجزائر، جنوب إفريقيا والسنغال.

تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015 في ضيافة غينيا الاستوائية من يوم 17 يناير الجاري وحتى 8 فبراير بمشاركة 16 منتخباً..

النجوم السوداء

في عام 1919 أطلق السياسي الجامايكي ماركوس جرافي الخط الملاحي "النجمة السوداء" لتبادل البضائع بين القارتين الأمريكية والإفريقية، وكذلك لإتاحة الفرصة لأبناء القارة الإفريقية الراغبين في العودة من أمريكا لبلادهم..

وعندما تم وضع علم غانا للمرة الأولى في عام 1957 تم اختيار الألوان الإفريقية الثلاثة (الأحمر والأصفر والأخضر) مع نجمة سوداء في المنتصف كرمز لفكرة العودة لإفريقيا.. ومن هذه النجمة استمد المنتخب الغاني اسم شهرته، The Black Stars "النجوم السوداء".

ثعالب الصحراء

تعيش ثعالب الصحراء الشهيرة باسم "الفنك" في الصحراء الإفريقية الكبرى التي تشغل الجزء الأكبر من مساحة الجزائر، وتعتبر رمزاً للقوة والتماسك والتغلب على الأزمات في الجزائر لدرجة أنها أصبحت بمثابة الحيوان الوطني للجزائر. ومنها اتخذ المنتخب الجزائري اسم شهرته Les Fennecs أو "ثعالب الصحراء".

بافانا بافانا

بعد سنوات طويلة من العزلة بسبب سياسة التفرقة العنصرية، عادت جنوب إفريقيا لعالم كرة القدم أخيراً في عام 1992، وكانت مباراتها الدولية الأولى المعترف بها أمام الكاميرون يوم 7 يوليو في دربان.. على عكس التوقعات تقدمت جنوب أفريقيا بهدف وسط حماس جماهيري جارف، ومع اقتراب المباراة من نهايتها بدأت الجماهير تصرخ Bafana Bafana، وهو ما يعني بلغة الزولو "تقدموا يا أولاد، تقدموا يا أولاد"..

منذ هذا اليوم ارتبط اسم "الأولاد" بمنتخب جنوب إفريقيا، وأصبح تكرار كلمة "بافانا بافانا" مرتين رمزاً لوحدة الجميع، لاعبين وجهاز وإدارة وجمهور خلف الوطن، وهو موروث قديم في ثقافة الزولو يدعى "أوبونتو"، أو الوحدة.

أسود التيرانجا

اشتهر المنتخب السنغالي باسم "الأسود"، ولتفرقته عن منتخبات إفريقية أخرى تحمل نفس الاسم مثل الكاميرون (الأسود غير المروضة) والمغرب (أسود الأطلس)، تم إلحاق كلمة "تيرانجا" باسم الشهرة ليصبح Les Lions de Teranga أو "أسود التيرانجا"..

وتيرانجا هي كلمة في لغة قبائل الـ"وولوف" التي تقطن السنغال وجامبيا وموريتانيا وتعنى "حسن الضيافة"، وارتبطت الكلمة بالسنغال حتى أن حملات الدعاية السياحية للسنغال في أوروبا تحمل شعار "زوروا السنغال، بلد التيرانجا".. ورغم ارتباط الكلمة بالمنتخب إلا أن الجماهير السنغالية ترفض هذه التسمية وتصر على أن لقب منتخبها هو الأسود فقط.