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ليفربول يتساوى مع تشيلسي في ' العائدات ' بداية من العام المقبل

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ليفربول يتساوى مع تشيلسي في ' العائدات ' بداية من العام المقبل ليفربول يتساوى مع تشيلسي في ' العائدات ' بداية من العام المقبل

من المتوقع أن تصبح عائدات فريق ليفربول من الحضور الجماهيري مساوية لنظيره تشيلسي وذلك حين يتم افتتاح المدرج الجديد بملعب أنفيلد رود بداية من العام المقبل.

25 مليون جنيه إسترليني هي الزيادة المتوقعة لعائد ليفربول من الحضور الجماهيري بعد زيادة العدد في ملعبه ليتساوى مع تشيلسي ويأمل بذلك في زيادة الإنفاق على سوق انتقالات اللاعبين.

الفريق الأحمر يبقى بعيدا عن أقرانه الإنجليز من حيث العائد المادي للموسم الواحد، إذ يقدر المقابل المادي لمانشستر يونايتد من الحضور الجماهيري بـ109 مليون جنيه إسترليني.

يأتي بعده أرسنال بـ93 مليون إسترليني، ثم تشيلسي 71 مليون إسترليني، ويأتي بعدهما ليفربول بـ45 مليون إسترليني سابقا لمانشستر سيتي.

التوسع الجديد سيزيد عدد مقاعد ملعب أنفيلد من 45 ألف إلي 54 ألف مشاهد.

ويذكر أن هذا الاستاد كان معقل فريق إيفرتون منافس ليفربول بنفس المدينة من عام 1884 إلي عام 1891.

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