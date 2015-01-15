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وكيلته: داني ألفيش قد يبقى في برشلونة‎

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وكيلته: داني ألفيش قد يبقى في برشلونة‎ وكيلته: داني ألفيش قد يبقى في برشلونة‎

أكدت وكيلة أعمال اللاعب البرازيلي داني ألفيش أن نجم برشلونة قد يبقى مع الفريق بعد الأخبار التي تناولت رحيله عن القلعة الكاتالونية.

وأكدت دينورا سانتا أن ألفيش لم يقرر بعد إن كان سيبقى مع الفريق أم سيرحل، إذ لم يتلق اللاعب حتى الآن عرضا رسميا من أجل تجديد التعاقد الذي سينتهي الصيف المقبل مع برشلونة.

ألفيش كان قد صرح من قبل أنه يريد تحديا جديدا، معبرا عن رغبته في اللعب بالدوري الإنجليزي، لكن دينورا رجحت أنه من الممكن أن يستمر مع البلوجرانا.

وفي حوار مع صحيفة (سبورت) الإسبانية قالت دينورا:"داني لم يقرر مصيره بعد".

وأضافت "حرمان برشلونة من التعاقدات الجديدة ليس له علاقة بتجديدهم للتعاقدات الحالية، وإذا تلقى داني أي عروض في الوقت الراهن سيأخذها بعين الاعتبار".

لاعب سيفيليا السابق لعب 20 لقاء هذا الموسم مع برشلونة حتى الآن.

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