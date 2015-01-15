ريال مدريد بالمصري - على رأي الشوالي.. من قال إن الميرنجي ودع الكأس

"ساﻣﺤﻨﻲ ﻳﺎ ريال ﻗﻠﺖ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ، ﺍﻋﺬﺭﻧﻲ ﻳﺎﻟﻤﻴﺮﻧﺠﻲ، ﻟﻢ ﺍﻗﺮأ ﺗﺎﺭﻳﺨﻚ ﺟﻴﺪا ﻟﻢ ﺍﺳﺘﺪﻝ ﺑﺄﺭﺷﻴﻔﻚ ﻛﺜﻴﺮا ﻟﻢ ﺍﻋﺮﻑ ﺍﻧﻚ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﻟﻢ ﺍﻋﺮﻑ ﺍﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ أبدا".. كلمات نطق بها المعلق الشهير عصام الشوالي بعد هدف سيرخيو راموس في مرمى بروسيا دورتموند حيث كان الملكي قريبا من العودة وتسجيل 3 أهداف في أقل من 10 دقائق!

كلمات نطق بها الشوالي بعد أن قال قبلها ب20 دقيقة إن "ريال مدريد يبحث عن هدف شرفي!!".

نعم خسر ريال مدريد وودع حينها دوري الأبطال، لكن ما حدث يعلمنا أشياء كثيرة أهمها أن ريال مدريد لا يستسلم حتى الدقيقة الأخيرة، وانك لابد أن تظل على قيد الأمل ما دمت مشجعا للملكي ريال مدريد.

يتفق الجميع على أن مباراة العودة في الدور ربع النهائي من كأس ملك أسبانيا صعبة، بل هي في غاية الصعوبة، وأتفق أنا كذلك، وهذا لا يعود فقط إلى مستوى الروخي بلانكوس المتميز رغم الخسارة الأخيرة على ملعب الكامب نو.

ولكن الفريق الملكي أيضا لا يمر بأوقات جيدة حيث تذبذب مستوى الفريق ككل وتذبذب مستوى بعض اللاعبين بشكل خاص.

رغم كل هذه الظروف ورغم مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين مقابل هدف لفريق العاصمة الثاني، إلا أن ريال مدريد دائما ما عاد وأحدث الريمونتادا وهو في أصعب المواقف وأكثر المستويات سوء.

أخرها كان هناك في لشبونة أمام نفس الفريق حين أطلق راموس رصاصة قتل بها سيميوني وفريقه في الدقيقة 92 و48 ثانية من عمر المباراة.

ريال مدريد كثيرا ما عاد بعد أن كان خاسرا وفي ظروف في غاية الصعوبة، لا أقول إنه دائما يعود لأن هذا يدخل في طي المستحيلات ولكن يعتبر الملكي هو أكثر الفرق التي أدهشت عشاق كرة القدم بالعودة القوية بعد الخسارة.

ملوك العودة

على المدى القريب وبخلاف هدف راموس في لشبونة أتذكر مباراة ليفانتي في الليجا الدور الأول من العام الماضي حيث سجل ليفانتي هدفا في الدقيقة 88 وكان ريال مدريد في حاجة إلى تسجيل هدفين في 4 دقائق، وفعلها الميرينجي.

أتذكر أيضا مباراة في عهد البرتغالي جوزيه مورينيو أمام نادي مالاجا في الكأس في البيرنابيو حيث خرج ملقا متقدما على الملكي في الشوط الأول بهدفين دون رد في البيرنابيو!

ولكن العودة هنالك لم تتأخر، حيث دخل ريال مدريد الشوط الثاني مسجلا 3 أهداف، وفعلها الميرينجي مباراة إسبانيول في 2007 وقرب ضياع الليجا ولكن كالعادة ريال مدريد يعود بعد الهزيمة.

وفعلها الميرينجي على المستوى البعيد مباريات شهيرة مثل العودة أمام مونشنجلادباخ في عام 1985 والعودة أمام إنتر في نفس العام وبعدها أيضا بأقل من عام، فعلها الميرينجي، وسيظل يفعلها الميرينجي .

هكذا اعتاد المشجع "الحقيقي" للفريق الأبيض، ألا يفقد الأمل، ألا يشعر باليأس، فكيف ييأس وقد مر على فريقه رجل لا يعرف الهزيمة، رجل لا يعرف الاستسلام، رجل يدعى خوان جوميز جونزاليز.

نعم هو خوانيتو أحد اللاعبين الذين زرعوا روح الانتصار لدى كل مشجع للفريق الملكي، فكيف لنا أن نيأس اليوم وقد قال خوانيتو إن 90 دقيقة في البيرنابيو هو وقت طويل جدا!!

من قال إن ريال مدريد خرج من كأس ملك إسبانيا ؟!