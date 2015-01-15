«طرق دبي» توفر لوحات العزاء مجاناً للمواطنين

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن توفير اللوحات الإرشادية الدلالة لمواقع العزاء مجاناً للمواطنين في الإمارة دبي، وذلك كمبادرة مجتمعية من الهيئة مراعاةً للشكل الحضاري للمدينة، حيث لوحظ أن الكثير من لوحات العزاء التي يعدها الأهالي مكتوبة على ورق من الكرتون وبشكل غير منظم مما يؤثر على الشكل الجمالي للإمارة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق، سيتم توفير 10 لوحات بحد أقصى للطلب الواحد لتغطية أكبر مساحة جغرافية إرشادية لموقع العزاء، وتتضمن اللوحة اسم المُـتوفّى ولقبه، وإشارات واتجاهات لموقع العزاء، وكذلك موقع مجالس الرجال والنساء لإرشاد المعزين.

وأوضحت أن هذه الخدمة تتميز بسهولة إجراءاتها على المتعاملين عبر التواصل مع مركز الاتصال في الهيئة على الرقم 8009090 على مدار اليوم، وتزويدهم بالمعلومات والأوراق المطلوبة، لتحديد الموقع وتركيب اللوحات خلال 6 ساعات فقط من وقت تقديم الطلب إذا تم خلال أوقات الدوام الرسمي، ومن الممكن أن يتم تركيب اللوحات المطلوبة خلال 12 ساعة في حال تم تقديم الطلب بعد ساعات الدوام الرسمي أو خلال عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية الأخرى.

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