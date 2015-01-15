“المجتمعات العمرانية” تطرح تنفيذ 1340 وحدة سكنية بقنا الجديدة و5 مناقصات بـ”مايو”

تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال تنفيذ 1340 وحدة سكنية فى مدينة قنا الجديدة، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى “المليون وحدة”، وذلك فى 4 مناقصات عامة، فيما تطرح الهيئة 5 مناقصات أخرى فى 4 مدن جديدة، لتنفيذ أسواق تجارية، وأعمال تشغيل وصيانة شبكة الانارة للمنطقة الصناعية وورش الشباب، بمدينة 15 مايو.

وقال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشئون تطوير وتنمية المدن، إن جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، يطرح أعمال تنفيذ 1340 وحدة سكنية، بـ67 عمارة نموذج البندق، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنطقة 3، أعلي مصنع الفلنكات بالحي السكني الثاني بالمدينة، في 4 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأضاف فهمى أن المناقصات الأربعة التى سيتم طرحها هى، أعمال تنفيذ 20 عمارة بـ400 وحدة سكنية، وأعمال تنفيذ 17 عمارة بـ340 وحدة سكنية، وأعمال تنفيذ 10 عمارات، بـ200 وحدة سكنية، وأعمال تنفيذ 20 عمارة بـ480 وحدة سكنية.

وأشار فهمى إلى أن جهاز تنمية مدينة 15 مايو، يطرح مناقصتين لعملية تشغيل وصيانة وحراسة شبكة الإنارة للمنطقة الصناعية جنوب المدينة وورش الشباب بالمدينة ، وذلك بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أما المناقصة الثانية، لأعمال جمع ونقل القمامة ونظافة الشوارع والميادين بإمتداد المدينة “الحي الرابع” بين الشركات المتخصصة في هذا المجال .

وأوضح نائب رئيس الهيئة أن جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، يطرح تنفيذ أعمال سوق تجارية إدارية، بمركز خدمات شمال الجامعة ، فيما يطرح جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، تنفيذ سوق تجارية بالحي السكني الرابع بالمدينة.

وذكر المهندس كمال فهمى أن جهاز تنمية مدينة السادات، يطرح عملية تنفيذ مبني الوحدة الصحية بالمنطقة السكنية الثامنة عشر بالمدينة.

ولمعرفة مزيد من المعلومات حول المناقصات المطروحة يرجى زيارة الموقع الالكترونى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg.