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بالصورة..ضبط 5 قطع سلاح ناري و 95 طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎

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بالصورة..ضبط 5 قطع سلاح ناري و 95 طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎ بالصورة..ضبط 5 قطع سلاح ناري و 95 طلقة في حملة أمنية بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج في حملة أمنية علي حائزي الأسلحة النارية بمراكز سوهاج من ضبط 5 قطع سلاح ناري و 95 طلقة بيانهم .

شملت المضبوطات عدد “2″ بندقية آلية عيار 7.62 × 39 الأولي تحمل رقم 2925 والثانية تحمل رقم 3235 وعدد “9″ خزينة بداخلهم عدد “82″ طلقة من ذات العيار داخل السيارة رقم 55637 ملاكي سوهاج ” جاري فحصها ” [ فر قائدها هرباً فور مشاهدته سيارة الشرطة ] – تحرر عن ذلك المحضر رقم 75 إداري مركز ساقلته لسنة 2015

من جانب آخر تم ضبط  بندقية خرطوش تحمل رقم 14 – 1995 وعدد “10″ طلقات من ذات العيار حيازة المتهم / فؤاد أحمد محمد علي سن 48 مؤذن بالأوقاف – وقيم بناحية جهينة الغربية – دائرة مركز جهينة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 111 إداري مركز جهينة لسنة 2015، وعثرت القوات على طبنجة مجهولة النوع والماركة مطموسة الأرقام حيازة المتهم / نجاح إسماعيل بدر سن 40 عامل – ويقيم نجع مازن – دائرة مركز البلينا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 245 إداري مركز البلينا لسنة 2015.

وشملت المضبوطات أيضا فرد روسي صناعة محلية وعدد “3″ طلقات من ذات العيار حيازة المتهم / احمد جمال أبو النصر محمود ” وشهرته أحمد أبو النصر ” سن 21 عامل – ويقيم مدينة طهطا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 81 جنح قسم طهطا لسنة 2015.

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