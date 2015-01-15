إطلاق حملة «2021 أطفالنا أصحاء» في دبي

انطلقت الفعاليات الخاصة بحملة «2021 أطفالنا أصحاء»، ضمن إطار البرنامج الوطني للاتصال الحكومي الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي، وتشمل الحملة العديد من الأنشطة التوعوية الصحية التي تهدف إلى ترسيخ الجوانب الوقائية المتعلقة بنمط حياة أطفال المجتمع الإماراتي وتحقيق حياة صحية للأجيال القادمة، بما يسهم في أن تكون دولة الإمارات من أفضل الدول في العالم في جودة الرعاية الصحية، وتحقيق «رؤية الإمارات 2021».

فريق متخصص

ويرأس محور وحملة «2021 أطفالنا أصحاء» فريق متخصص من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة في الدولة، ويرأس الفريق وزارة الصحة وعضوية كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وهيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة أبوظبي، إضافة إلى عضوية وتنسيق مكتب الاتصال الحكومي بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبمناسبة إطلاق محور أطفالنا أصحاء، أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة، أنه تم وضع خطط وبرامج ضمن إطار البرنامج الوطني للاتصال الحكومي، من خلال تبني سياسات لتوفير الرعاية الصحية للأطفال في دولة الإمارات، وبرامج لتثقيف المجتمع بالعادات الصحية في الحياة اليومية، إذ تستمر الحملة حتى شهر مارس المقبل.

نظام صحي متميز

وأضاف معالي العويس أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير من قيادة حكومة الإمارات التي تولي صحة مواطنيها، بخاصة الأطفال منهم، جل الرعاية والاهتمام من خلال توجيهاتها المستمرة لتحقيق حالة متقدمة من التطور والتقدم في الخدمة والرعاية الصحية، ومن أجل أن يكون النظام الصحي متميزاً يضمن الشمولية والفاعلية، لتحقيق أعلى مستوى لصحة الأفراد. وأضاف معاليه أن الحملة تتكامل مع الجهود الوطنية لتطبيق الأجندة الوطنية، وخاصة ما يتعلق بمؤشر خفض مستوى الإصابة بالسمنة لدى الأطفال بنسبة 12% مقارنة بالنسبة الموجودة حالياً التي تقدر بـ17%.

وأكد معاليه أن حملة «أطفالنا أصحاء» تعتبر منظومة يشترك فيها فريق مختص يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية في محور الصحة، وتعد الحملة، من خلال تركيزها على الحالة المعرفية والفكرية والسلوكية التي تقع ضمن الاهتمام بصحة الطفل، من أهم الوسائل التوعوية التي تساعد على تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاتصال الحكومي في هذا المجال.

7 محاور مجتمعية

يأتي إطلاق محور «2021 أطفالنا أصحاء» لدعم أهداف البرنامج الوطني للاتصال الحكومي، وتقديم دور فعال في تغيير سلوكيات الأفراد والمجتمعات نحو الأفضل، من خلال منظومة اتصال أكثر فاعلية مع الجمهور يكون لها دور داعم لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والأجندة الوطنية، وذلك من خلال تركيز البرنامج على مجموعة من المحاور الوطنية المرتبطة بقضايا أساسية تمس حياة المواطنين ومستقبلهم، ومستقبل الأجيال القادمة، وعلى رأسها المحور الصحي.

ويتضمن البرنامج الوطني للاتصال الحكومي سبعة محاور مجتمعية، هي: أطفالنا أصحاء، إماراتنا خالية من السكري، مدارسنا أفضل، غذاؤنا آمن، أفكارنا خضراء، أسرتنا متماسكة، مستقبلنا مزدهر. وتتولى فرق العمل القائمة على البرنامج تطوير خطة اتصال وطنية واسعة النطاق لكل محور من المحاور الوطنية للاتصال الحكومي، توظف فيها كل قنوات الاتصال الممكنة بابتكارية وفاعلية.