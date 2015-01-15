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بالصور: وفاة مراهق بعد يوم واحد من تحقيق حلمه بلقاء Eminem

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الخميس 15-01-2015 10:18

أعرب النجم العالمي Eminem عن حزنه وأسفه الشديد لخسارة أحد أكبر معجبيه وهو الشاب المراهق Gage Garmo.

ووفقاً لما ذكرته وكالة Detroit Free Press، فإن Garmo البالغ من العمر 17 عاماً هو من أكبر المعجبين، لا بل المهووسين، بالمغني الأمريكي Marshall Bruce Mathers المعروف بـ Eminem، ومنذ فترة تم تشخيص إصابته بأخطر وأشد مراحل سرطان العظام.

وأضافت الوكالة أن عائلة Gage أرادات أت ترى البسمة والسعادة على وجه إبنها، الذي يعيش حالة نفسية سيئة بسبب المرض والعلاج، فتمكنت من التواصل مع Eminem من خلال حملة أقامتها على مواقع التوصل الإجتماعي وطلبت منه أن يفاجئ إبنها بزيارة خاصة.

وبالفعل، لبى نجم الراب العالمي هذا الطلب الإنساني، وزار Garmo في منزله بولاية Michigan الأمريكية، وبقي معه حوالي الساعة من الوقت، كما حرص على أن تبقى زيارته بعيدة عن ضجة الإعلام والمصورين، كي لا يتم إستغلال هذا الظرف الإنساني بهدف تحقيق الشهرة.

والمؤسف في هذا الأمر، هو أن الشاب Gage Garmo فارق الحياة بعد يوم واحد فقط من اللقاء الذي جمعه بالنجم الأحب والأقرب إلى قلبه منذ فترة طويلة.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها النجوم بخطوات مماثلة، فقد قامت النجمة العالميّة Miley Cyrus منذ فترة بإرسال فيديو خاصّ إلى إحدى معجباتها، بعد أن علمت أنها تعاني من مرض عضال، وفارقت الفتاة الحياة بعد ساعة من تلقيها الفيديو.

 

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