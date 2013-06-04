جديد "نعومي" من البيبي دول

بيروت- سيدتي نت

تقدم نعومي تشكيلة جديدة من البيبي دول التي لا يمكنك مقاومتها. حيث طرحت الدار لهذا الصيف أشكال وتصاميم جديدة في تشكيلة متنوعة من الالوان كالابيض والاسود والوردي وأزرق منتصف الليل حتى الاصفر. وازدادت هذه التشكيلة جمالاً مع التطريز الرقيق والكشكش والزركشة بالأشرطة إضافة إلى الترتر الذي أضفى على القطع لمسة من اللمعان الملون. وقد استخدمت نعومي أقمشة رقيقة ومريحة مثل الساتان والدانتيل والشيفون والريش والتول الرقيق لصنع تشكيلة مغرية ومفعمة بالأنوثة الحقيقية. فما رأيك بهذه التصاميم الجديدة؟