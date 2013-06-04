متخصصة أظافر النُّجوم تتشارك و"سيِّدتي نت" حيَلها

كان وما يزال فنّ الأظافر يُهيمن على جزء كبير من صناعة الجمال، إذ لم تفقد هذه الصِّناعة جاذبيّتها في أيّ مركز من مراكز التَّجميل العالميَّة، منذ بدايتها حتّى الآن. لكن السؤال يبقى: هل يمكن إنجاز وتحقيق هذا الفنّ في المنزل؟

Marian Newman المتخصّصة في أظافر النُّجوم، والتي عملت مع Kate Moss، Gwyneth Paltrow، وKeira Knightley"، وغيرهنَّ من النَّجمات، تشارك "سيِّدتي نت" خبرتها، متحدِّثةً عن فنّ الأظافر عبر هذه النَّصائح...

1. ما هو الشَّكل الذي ينبغي أن تكون الأظافر عليه لتبدو في أفضل مظهر؟

قومي بالتَّركيز على الشَّكل القصير المنحني، فهو أكثر الأشكال كمالاً، مع وجوب الاهتمام بتلميع الأظافر بواسطة مبرد التَّلميع؛ حتّى يظهر تألُّق ولمعان الأظافر الطبيعيّ.

استخدمي الوجه الأوّل من مبرد تلميع الأظافر مرَّة كلّ 6 أسابيع؛ حتى لا تضعف الأظافر، كما يجب عليك أن تتأكَّدي من صحَّة ونظافة منطقة الجلد المحيطة بالأظافر.

2. ما هي الأدوات التي نحتاجها لفنّ الأظافر حتّى نطبّقه في المنزل؟

بدايةً، احصلي على مبرد للأظافر، وعلى آخر لتلميع الأظافر ذي أربعة أوجه. وقومي بشراء قلم آي لاينر للاستفادة من فرشاته، فالفرشاة الصَّغيرة ستُساعدك في القيام ببعض التَّصاميم الدَّقيقة كتصميم النُّجوم أو تصميم الأظافر الفرنسيَّة، كما يُمكنك استخدام قلم الآي لاينر السَّائل في رسم بعض تفاصيل التَّصاميم الدَّقيقة.

ولكن تذكَّري، إذا استخدمت الآي لاينر السَّائل على أظافرك، فعليك إضافة طبقة من الطِّلاء الشَّفاف فوقه؛ حتّى لا يتلطّخ أو يمسح بالماء.

3. كيف يُمكن القيام بذلك بأنفسنا؟

في البداية، كوني شجاعة، واذهبي إلى أحد المتاجر لشراء بعض طلاءات الأظافر الجديدة، وبعض الشَّرائط والنُّجوم الصَّغيرة، وغير ذلك من ملصقات الأظافر.

والآن، ابدئي بطلاء أظافرك باللون الذي تحبّينه، واتركيه حتّى يجفّ، ثمّ طبِّقي الملصق الذي قمتِ بشرائه، واستخدمي فرشاة الآي لاينر لرسم نقاط قليلة متناقضة الألوان.

ولمظهر أكثر جمالاً، اجعلي النِّقاط مختلفة الأحجام والألوان، ولتكن من الحجم الكبير والصَّغير.