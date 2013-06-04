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الإعلان عن 4 أدوية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا والغدة الدرقية

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الإعلان عن 4 أدوية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا والغدة الدرقية الإعلان عن 4 أدوية جديدة لعلاج سرطان البروستاتا والغدة الدرقية

يعقد مؤتمر الجمعية الأمريكية للأورام بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية فى الفترة من 31 مايو : 4 من يونيو الجارى، بحضور 45 ألف طبيب من مختلف دول العالم.

وصرح الدكتور هشام الغزالى أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس رئيس الجمعية الدولية لأورام الثدى وأورام النساء واحد المشاركين فى المؤتمر، حيث أكد خلال وجودة فى المؤتمر أنه تم تقديم حوالى 4000 بحث جديد عن مختلف أنواع الأورام كالعلاج الإشعاعى والكيميائى والجراحى والباثولوجى، وتم الإعلان عن عدد من الأدوية الجديدة فى علاج أنواع مختلفة من الأورام، حيث تم الإعلان عن 4 أدوية جديدة من الأدوية الموجهة لعلاج أورام البروستاتا بعد فشل العلاج الهرمونى، حيث تم الإعلان عن دواء جديد لأورام البروستاتا من منتجات طبيعية ضمن الـ 4 أدوية.

وقال لقد أظهرت الأبحاث لأول مرة حدوث استجابة لأورام الغدة الدرقية الغير مستجيبة لليود المشع عن طريق عقار "السوار فينيب".

وأشار إلى أن الأبحاث والدراسات التى تم إعلانها فى المؤتمر أثبتت ولأول مرة حدوث استجابة لأورام الغدة الدرقية النوع "MEDULLARY" لعلاج موجة جديد بنسبة تصل إلى 95 %.

كما كشفت النتائج عن نوع جديد من العلاج الموجة مضاد لل "30CD " يؤدى إلى نسب استجابة تصل إلى 95 % أيضا وأورام "هوتشجكن" غير المستجيبة لثلاثة أو أكثر من الخطوط العلاجية قبل ذلك أو التى كانت غير مستجيبة لزرع النخاع.

وفى أورام الثدى تم ظهور نتائج دراسة" ATTOM"والتى أكدت على إمكانية أخذ علاج "تومكسفين" لمدة 10 سنوات بدلا من 5 سنوات فى المرضى الايجابيين لمستقبلات الهرمونات .

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مصر 365