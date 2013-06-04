ما فوائد النوم وأنواعه؟

من منا لا يحب النوم، ففى النوم الراحة والاستقرار الجسدى والنفسى وراحة الجسم من كل ما مر عليه من إجهاد ونشاط طوال فترة الاستيقاظ التى سبقته.

يشرح لنا الدكتور محمد إسماعيل أخصائى المخ والأعصاب، ما أهمية النوم وأنواعه وما هى قدراته وفوائده التى يفيد بها الإنسان، وحكمة الخالق سبحانه وتعالى فى جعل النوم راحة للإنسان.

ويوضح قائلا إن النوم هو من أهم الأشياء التى يقوم بها الإنسان فى حياته اليومية وكلما تقدم الإنسان فى السن وزاد سنه كلما أثر ذلك على نومه وكلما قلل هذا التقدم فى السن من ساعات نومه والراحه فيها والتى كان يشعر بها قبل ذلك.

وللنوم أنواع على عكس ما يعتقد الكثيرين، وأول نوع هو النوم بشكل هادئ وهو ما يحدث للكثيرين منا بأن يسيطر النوم الهادئ عليهم دون أن يحدث لهم حركات سريعة أو حتى يحلمون بأحلامنا العادية التى يحلمها الكثيرون منا أثناء النوم.

وعلى العكس فإن هناك نوعا من النوم يغرق الإنسان فيه فى أحلامه ولا يكون نشاط عقله متوقفا بل على العكس ينشط المخ وتتحرك العين بشكل سريع جدا، وهى حالة تراود الكثيرين منا أثناء النوم، وكل ما فات يدل على أن النوم مهم جدا فى حياة الإنسان لأنه يعمل على ارتخاء كل أعضاء الجسم ويجعله يشحن أو يقوى نفسه مرة أخرى لمعاودة الاستيقاظ والنشاط فى اليوم التالى بنفس القدرات الجسمانية المتجددة.