المحكمة الاقتصادية تلزم التليفزيون بدفع 13 مليون جنيه للعدل جروب

قضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، بالزام اتحاد الاذاعة والتليفزيون بدفع مبلغ 13 مليونًا و738 ألف جنيه فى الدعوى المقامة من شركة العدل جروب ضد الممثل القانوني لاتحاد الإذاعة والتلفزيون “بصفته”، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون “بصفته”.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود سعدون وعضوية المستشارين عمرو رجائي وخالد شعراوي، وحسام فاروق، وعلاء إبراهيم.

وقالت عريضة الدعوي، إنه فى عام 2010 أبرمت الشركة المدعية مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون “المدعي عليه” عقدين بشأن الترخيص للتليفزيون ببث أعمال تليفزيونية على قنواته الأرضية والفضائية من إنتاجها، والعقد الأول بعنوان” عقد ترخيص ببث أعمال تليفزيونية”، وهذا العقد بشأن مسلسل “الشمع الأحمر” بطولة الفنانة يسرا ومدته 30 حلقة، وبموجب البند الثاني رخصت الشركة المدعية وهي منتجة المسلسل لاتحاد الإذاعة البث الحصرى الأول لهذا المسلسل وذلك خلال شهر رمضان في عام 2010.

وأشارت الدعوي إلى أن العقد الثاني يحمل عنوان “عقد ترخيص ببث أعمال تليفزيونية علي التليفزيون المصري “، وهذا العقد يشمل المسلسل التليفزيوني “حضور وانصراف” والذي عرض بعد ذلك بعنوان “قصة حب”، ومكون من 30 حلقة بطولة الفنان جمال سليمان وأخرين.

وأضافت الدعوي أنه بالنسبة للمسلسل التليفزيوني “الشمع الأحمر” أن البند الثالث تكفل ببيان قيمة الترخيص للمدعي عليه بعرض هذا المسلسل بمبلغ وقدره 22 مليونًا و500 الف جنيه يسدد على 10 دفعات، والمسلسل الثاني تكفل البند الثالث ببيان قيمة الترخيص للمدعي عليه بعرض هذا المسلسل بمبلغ وقدره 20 مليون جنيه.