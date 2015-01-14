موسكو تحذر كييف من استخدام القوة لحل الأزمة الأوكرانية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم عن انزعاج روسيا من زيادة انتهاكات وقف إطلاق النار الحادة في شرق أوكرانيا ، كما حذر سلطات كييف من محاولات للعودة إلى “سيناريوهات استخدام القوة” في حل الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية تصريح لافروف للصحفيين في موسكو عقب اجتماع مع نظيره البوروندي لوران كافاكوري، حيث قال نشعر بانزعاج بالغ لكل ما يحدث، نظرا لانتهاكات نظام الصمت ووقف إطلاق النار ومواصلة عمليات القصف على نطاق واسع وبشكل منتظم خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف لافروف نحذر زملاءنا الأوكرانيين من محاولات استخدام سيناريوهات استخدام القوة “في شرق أوكرانيا” مرة أخرى. ولا يمكن حل هذا الصراع إلا من خلال الحوار المباشر، والوسائل السلمية.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن المباحثات في إطار مجموعة الاتصال لتسوية الأزمة الأوكرانية،وكانت المنصة الوحيدة الفعالة لإحراز تقدم في المصالحة الأوكرانية حيث أنها تشمل جانبي الصراع مباشر,مضيفا “ابد من ضمان استخدام كامل إمكاناتها في أقرب وقت ممكن”.

وتابع لافروف قائلا أن موسكو تدعو لانتظار نتائج التحقيق في الهجوم الذي استهدف حافلة للركاب في جنوب شرق أوكرانيا قبل إلقاء اللوم على أي من الجانبين,مشيرا إلى وجود نظريات عديدة عن الحادث، والتي يجب أن يتم دراستها جيدا قبل أن نشير بإصبع الاتهام إلى أي شخص مثلما يفعل زملاؤنا الغربيون والأوكرانيون.

وأكد لافروف إصرار موسكو على أن يتم إجراء تحقيق موضوعي ومحايد في هذه المأساة.

أ ش أ