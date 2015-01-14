مادلين طبر: ثقافتي تخيف المخرجين مني

القاهرة_مروة عبد الفضيل

قالت الممثلة اللبنانية مادلين طبر، في حوارها مع برنامج "أنت حر"، الذي يقدمه الكاتب مدحت العدل عبر فضائية CBC2، إن الهجوم على الصحيفة الفرنسية "شارلي أبيدو"، مؤامرة لتشويه صورة العرب في العالم، موضحة أن إسرائيل هي الإبنة المدللة لأمريكا التي تضمن بها سيطرتها على الشرق الأوسط.

وأوضحت أنهم فشلوا في خطة "الشرق الأوسط الجديد"، بفضل مصر، ما جعلهم يذهبون إلى "الإسلاموفوبيا"، قائلة :"المهزلة الكبرى أن يذهب ملك العنف إلى مسيرة رفض الإرهاب، ويجب أن نستفيد مما حدث، لأن فرنسا هي الوحيدة التي اعترفت بكون فلسطين دولة، ويجب أن نقوم بعمل تجمعات ونعلن دعمنا لشارلي وللحرية".

وتابعت :" يجب أن نكون حضاريين ولا يجوز أن نفرح لموت أحد، يجب أن نكون أكثر وعياً، لأنهم ينتقدون المسيحيين واليهود أيضا، وهذه المجلات الصفراء موجودة في كل المجتمعات".

على النطاق الفني قالت مادلين طبر إن ثقافتها كانت من أهم أسباب قلة أعمالها الفنية، وذلك بسبب تخوف المخرجين من ثقافتها، مشيرة إلى أنها عملت في بداية حياتها كمذيعة، ونالت شهرة كبيرة، وكانت تحب التمثيل بشدة حينها.

وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة لها، كشفت عن أنها تقرأ الآن 3 أعمال، وأنها تتمنى التوفيق في العام الجديد عن طريق تقديم أعمال تترك بصمة لدى المشاهدين.