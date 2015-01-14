مي حريري لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق: بحبك يا محمد

يتداول الناشطون على موقعي "تويتر" و"فايسبوك" تغريدة للفنانة مي حريري كتبتها تعليقاً على صورة جمعتها بوزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق كتبت فوقها: أحبك يا رئيس الحكومة محمد المشنوق.

مي التي لا تعرف مهنة المشنوق ولا اسمه، تعرضت لحملة سخرية قاسية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض لماذا لا تستعين مي بمختصين يساعدونها على حساباتها الخاصة سيما وأنها توقع نفسها في مواقف محرجة بسبب جهلها باللغات الأجنبية وإصرارها على التحدث بها.

وكانت مي قد نشرت منذ مدة على الانستغرام صورة لها من دون ماكياج مع عبارة باللغة الفرنسية مليئة بالأخطاء غير المقبولة.