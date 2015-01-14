الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام وفي بحر عمان وقد يضطرب أحيانا في مضيق هرمز وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل الضباب على مناطق متفرقةً.

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> الرياح .. شمالية - شمالية شرقية / 10 - 25 كم/ساعة على اليابسة بينما تكون / 15 - 30 كم/ ساعة فوق البحر بوجه عام.

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> حالة البحر .. خفيف .. متوسط .. بارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين الى أربعة أقدام بالعمق .

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> يحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة السابعة و41 دقيقة صباحا وفي تمام الساعة الثامنة و 17 دقيقة مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثالثة ودقيقة مساء .

> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 26 15 85 45 .

> دبي 25 17 80 40 .

> الشارقة 26 14 75 35.

> عجمان 25 16 80 40.

> أم القيوين 25 15 80 40 .

> رأس الخيمة 27 13 85 35 .

> الفجيرة 26 18 70 30.

> العين 26 12 80 30 .

> ليوا 25 11 95 35 .

> الرويس 24 15 90 50 .

> السلع 24 16 90 50.

> دلما 22 17 85 55 .

> طنب الصغرى 22 18 75 55 .

> طنب الكبرى 22 18 75 55 .

> أبوموسى 23 17 75 50.

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