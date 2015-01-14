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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع القنصل البريطاني التطورات السياسية والاقتصادية

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رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع القنصل البريطاني التطورات السياسية والاقتصادية رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع القنصل البريطاني التطورات السياسية والاقتصادية

رئيس الفلسطينية

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله اليوم مع القنصل البريطاني العام في القدس اليستر ماكفيل آخر التطورات السياسية والاقتصادية وعملية إعمار قطاع غزة.

وشدد الحمد الله خلال اللقاء  على ضرورة تدخل المجتمع الدولي بشكل جدي للضغط على إسرائيل لوقف سياسة العقاب والتنكيل الجماعي تجاه الشعب الفلسطيني، وبشكل خاص استمرار احتجازها لأموال الضرائب الفلسطينية.

وأطلع الحمد الله القنصل البريطاني على جهود الحكومة في إعادة الإعمار، خاصة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والكهرباء، مجددا مطالبته للدول المانحة بالإيفاء بإلتزاماتها التي قطعتها في مؤتمر القاهرة لإعادة الإعمار، لاسيما في ظل ما يعانيه أبناء غزة من ظروف صعبة خلال الشتاء.

أ ش أ

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