اليوم.. إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات "الممثلين"

كتب : أ ش أ منذ 46 دقيقة

تعلن نقابة المهن التمثيلية اليوم، الكشوف النهائية بأسماء المرشحين لخوض انتخابات التجديد النصفي للنقابة المقرر إجراؤها يوم 14 يونيو الجاري.

وقال سامح الصريطي، وكيل أول النقابة للنشرة الفنية، إنه تنازل حتى مساء أمس وهو موعد غلق باب التنازلات خمسة مرشحين وهم نبيل نورالدين، ومجدي سعيد، وصبحي خليل، ومحمد الدسوقي، وعايدة فهمي، ليصل عدد المرشحين حتى الآن 43

مرشحًا.

كان تقدم للترشح 48 مرشحا، من أبرزهم سامح الصريطي وخليل مرسي ومحمد أبو داود وأيمن عزب ومحمد الصاوي وأحمد صيام وحلمي فودة.

وأجريت قرعة التجديد النصفي مؤخرا لخروج ستة أعضاء من مجلس إدارة النقابة الحالي وأسفرت عن خروح سامح الصريطي ومحمد أبو داود وحلمى فودة وكمال عطية وأحمد صيام ومحمد الصاوي وتبقي الأعضاء الذين سيكملون باقي مدة الأربعة أعوام وهم الفنان سامي المغاوري وسيد خطاب وعفاف رشاد ومنير مكرم وأشرف طلبة ومحمود عامر.

يذكر أن القرعة تسري بعد عامين على أعضاء مجلس إدارة النقابة الذي يبلغ 12 عضوا ليخرج ستة ويستمر الستة الآخرون وموقع النقيب الذى يشغله حاليا الفنان أشرف عبدالغفور ليكملوا فترة 4 أعوام حيث تجري الانتخابات على منصب النقيب ومجلس النقابة بكامله.